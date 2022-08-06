شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفله فى الساحل.. كاظم الساهر يروج لحفله بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج القيصر كاظم الساهر، لحفله الغنائى في دار الأوبرا، يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، وكتب كاظم عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "حفل دار الأوبرا يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022".

وأحيا كاظم الساهر، الخميس الماضى، حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالى بحضور عدد من نجوم الفن منهم وكانت الفنانة بشرى والفنان أحمد زاهر وزوجته .



كاظم الساهر

يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر كانت أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عدداً من أهم وأشهر أغنياته منها "إلى تلميذة"، و"ضمني على صدرك" التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و"تحب تتدلع"، و"هدد كسر"، و"هل عندك شك"، و"حب".

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.