شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين يدعم زوجته فى كليبها الجديد "FIRE".. اعرف ماذا فعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم ظافر العابدين، جمهوره ومتابعي كليب زوجته الجديد، بعدما حرص على الظهور في فيديو كليب زوجته جوان فاريل الجديد "fire" والذي طرحته على اليوتيوب، أول أمس الخميس، وحرص ظافر على دعم زوجته وظهوره معها في الكليب الجديد، كما تولى بنفسه إنتاج الكليب.

كما روج ظافر، لفيديو كليب زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الفيديو قائلا: "سعيد بمشاركتكم مقطع من اغنية زوجتي".



ظافر و زوجته ظافر و زوجته



ظافر فى فيديو كليب زوجته ظافر فى فيديو كليب زوجته



ظافر العابدين ظافر العابدين

وآخر أعمال ظافر العابدين فيلم "العنكبوت" الذى عرض في سباق أفلام عيد الفطر، ومن بطولة: أحمد السقا، منى زكي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وقد دعمت جوان زوجها ظافر من خلال الظهور في العديد من المهرجانات العربية وقد ظهرت في الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائى أثناء عرض الفيلم الخاص "غدوة" في المهرجان

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وتدور أحداثه عن حالة "حبيب" الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق "أحمد"، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لـ"حبيب" خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر "أحمد" على العناية والحفاظ على سلامة أبيه، وتم عرض فيلم "غدوة" في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.