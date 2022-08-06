شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحقق رقما قياسيا فى نفاد تذاكر حفله بمهرجان جرش ويبهر جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان جرش، تحقيق النجم تامر حسنى، رقمًا قياسيًا فى الحضور الجماهيرى وسرعة نفاد تذاكر الدخول خلال الحفل الذى أحياه، أمس الجمعة، بمهرجان جرش فى الأردن، وأشارت إدارة المهرجان إلى تفاعل الجمهور معه بحرارة غير مسبوقة.

وقدم النجم تامر حسنى، لجمهوره خلال قرابة 3 ساعات، أغانى مميزة، وأشاد الجميع بأدائه الصوتى المتميز فى أغانيه الرومانسية والعرض الاستعراضى المبهر، إضافة إلى تواضعه وحبه للجماهير.



تامر حسنى فى مهرجان جرش بالأردن



تكريم تامر حسنى فى مهرجان جرش بالأردن

كما قدم تامر حسنى، على المسرح شابا موهوبا من أهل الأردن، وغنوا سويًا أغنية "وأنت بعيد"، فيما طلب الجمهور منه أغانى ألبوم عشأنجى، وجميع أغانى فيلمه الجديد "بحبك" الذى تخطت إيراداته النصف مليار جنيه مصرى فى أقل من 20 يوما، فى سابقه أولى من نوعها فى تاريخ السينما المصرية والعربية.

واستهلت الليلة فرقة رضا الاستعراضية المصرية للفنون الشعبية باستعراض فنى أدائى غنائى لفرقة رضا، قبل أن يطلّ تامر حسنى على جمهور الحفل الذى ملأ مدرجات المسرح الجنوبى عن آخرها، وزاد على ستة آلاف داخل المسرح، وما يصل إلى ألف أو أكثر خارجه، حسبما ذكر المهرجان خلال بيانه الصحفى عن الحفل.



أداء تامر حسنى فى مهرجان جرش بالأردن



رقصة استعراضية خلال حفل تامر حسنى فى مهرجان جرش بالأردن



استعراض فى حفل تامر حسنى بمهرجان جرش بالأردن

وبدأ تامر الحفل بأغنية من فيلمه "بحبك" وهى "هدلعني" التى ثم قدم "حلو المكان"، ألحقها بـ "قوّلنى كلام"، "كل مرّة"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين"، "ارجعلي"، "كفاياك اعذار"، "بحبك"، "عينيا بتحبك"، وذلك بمرافقة فرقته المكوّنة من 13 عازفاً.

وقدم تامر أيضًا، "بنت الإيه"، "أكتر حاجه"، "أنا ولا عارف"، "تليفونى رن"، "قرّب حبيبي"، "يانا يا مفيش"، ريمكس "هاوس"، "ليه طلّه"، "حبيتها يا ناس"، "خدنا مناعه".



الجمهور يتفاعل مع تامر حسنى فى مهرجان جرش بالأردن



تامر حسنى يبهر الجمهور فى مهرجان جرش بالأردن



حشد جماهيرى كبير فى حفل تامر حسنى بمهرجان جرش بالأردن

ومن جديده أيضاً غنّى "سوّحنا" كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم من ألبوم "عَشأَنجي" التى غنّاها هى أيضاً، وغنّى "بعد مؤقت" و"انت اختيار" من فيلم "بحبك"، كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي، ليختم بـ"هدلعني" مرة أخرى.

وقال تامر حسنى خلال تصريحات ببيان المهرجان الصحفى، إن "لديه أمنية أن يقدم أغنية باللهجة الأردنية، وأكد اعتزازه بجرش التى رافق مهرجانها بداياته".



الجماهير تملئ حفل تامر حسنى فى مهرجان جرش بالأردن