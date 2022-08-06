شكرا لقرائتكم خبر عن فينالديوم يوضح دور صلاح الحاسم فى إنتقاله لروما خلال الساعات الأخيرة من المريكاتو الصيفي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النجم الهولندي جورجينيو فينالديوم لاعب باريس سان جيرمان وليفربول السابق، والمنضم حديثًا لصفوف لصفوف روما الإيطالي، عن دور النجم المصري محمد صلاح فى إنضمامه لكبير العاصمة الإيطالية.

وأشار فينالديوم أن النجم المصري قام بتشجيعه بشكل كبير للإنضمام لصفوف الفريق الإيطالي خلال المريكاتو الصيفي الحالي، وأوضح أن اللاعب النصري وزميله السابق فى ليفربول أكد له أهمية تلك الخطوة، وأن روما ستضيف له الكثير.

وأضاف أن تصميمه أصبح متزايدًا للإنضمام ضمن صفوف الفريق الهولندي فى الصيف الجاري بعد مكالمة الجناح المصري محمد صلاح له، ومن ثم تصميم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الكبير على ضمه، الشئ الذي جعله يتمسك بتلك التجربة.



روما تعلن رسميا ضم اللاعب على سبيل الإعارة

وكان نادي روما الإيطالي قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب الهولندي فينالديوم، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، يأتي ذلك فى إطار تعزيز خطوط الفريق بصفقات قوية خلال الفترة القادمة.

وكشفت التفاصيل أن التعاقد جاء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بشكل نهائي إذا ما قام الجانب الإيطالي بدفع 8مليون يورو بعد الموسم الأول، على حسب مأ أفادت التقارير الصحفية.

وأفصح اللاعب عن رقم قميصه 25، والذي سيرتديه اللاعب بداية من الموسم المقبل رفقة كبير العاصمة الإيطالية الطامحة فى العودة للتويج بالبطولات، وأنه سيبذل قصاري جهده خلال الفترة المقبلة، حتي ينال ثقة مدربه البرتغالي مورينيو.



تعرف على سبب تأخر الصفقة خلال الفترة الماضية

ويأتي سبب تأخر الصفقة فى الفترة الماضية صيغة تعاقد الفريق مع اللاعب على سبيل الإعارة والتي تنص على إجبارية شراء فاينالديوم حال تأهل روما لدوري الأبطال فى الموسم الجديد.

و التي كان يخشي منها مسئولي روما فى مسألة البند السابق، لا سيما أن اللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا، أي أن فرصة تعرض اللاعب للإصابات العضلية كبيرة، قبل أن تتم حسم الصفقة على سبيل الإعارة ضمن شروط واضحة تجبر النادي الإيطالي على شرائه.