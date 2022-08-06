شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أغنيات تعبر عن فرحة طلاب الثانوية العامة بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب كل طلاب الثانوية العامة، النتيجة على أمل أن يكلل مجهودهم بالنجاح، وبمجرد سماع كلمة ناجح تمحي كل فترات التعب والتوتر والرهبة التي عاشها الطلاب ودائمًا ما كان للنجاح فرحته المميزة في قلوبهم، واهتم عدد من نجوم الفن تقديم الأغاني للناجحين تقديرًا لمجهودهم وليشاركهم فرحتهم.

ومن أهم الأغاني التي عبرت عن فرحة الطلاب بالنجاح "الناجح يرفع إيده" للعندليب عبد الحليم حافظ، ورغم صدورها عام 1962، إلا أنها من أشهر الأغاني التي يحتفل بها الطلاب، وهي تأليف فتحي قورة، ألحان منير مراد، توزيع علي إسماعيل.

وقدمت الفنانة ليلي نظمي أغنية بعنوان "من الثانوية للكلية"، من كلمات فتحي قورة، وألحان منير مراد.

من ضمن قائمة الأغاني المهمة التي عبرت عن فرحة النجاح أغنية "كله يرقص" للنجم حكيم، وهي من كلمات أمل طائر، ألحان حسن إش إش، توزيع محمد صادق.

في عام 2007 طرح النجم تامر حسني أغنية بعنوان "ونجحنا السنة دي" ضمن ألبوم الجنة في بيوتنا، وهي كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال فهمي.

كما غني الهضبة عمرو دياب للثانوية العامة من قبل أغنية في فترة التمانينيات عن مشكلة الحفظ و أغنية "يا صم صم يا ثانوية"، التي غناها خلال تتر مسلسل كوميدي بعنوان "مش معقول"، وهي من كلمات شوقى حجاب وألحان هانى شنودة وإخراج علوية زكى.