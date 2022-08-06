إيرادات الجمعة.. "تسليم أهالي" يزيح "كيرة والجن" من الصدارة لليوم الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم فيلم "تسليم أهالي" للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع الأفلام الثلاثة التي تم طرحها في موسم عيد الأضحى المبارك، وهي: "كيرة والجن"، "بحبك"، وعمهم"، وحققت الأفلام الأربعة أمس الجمعة 5 أغسطس إيرادات بلغت 3 ملايين و727 ألفًا و393 جنيها، مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه مليونا و506 آلاف و555 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا مليونا و14 ألفًا و595 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم" بعد تفوقه على فيلم "بحبك"، إذ حقق 734 ألفًا و706 جنيهات، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الرابع والأخير من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 471 ألفًا و537 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.