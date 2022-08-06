خالد الصاوي عن شقيقته: "أنتيمتي وأول فان ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان القدير خالد الصاوي، على توجيه رسالة لشقيقته "داليا"، مؤكدا أنها رمز ناصع للقوة الروحية.

ونشر الصاوي، صورة تجمعه بها، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أختي وأنتيمتي وأول فان.. داليا عاشت حياتها بنوك وتدريس وإدارة أعمال، ثم فتحت صفحة جديدة فيها حريتها وشغفها".

وتابع: "درست تمثيل وإخراج ولها إبداعاتها الخاصة على اليوتيوب والفيسبوك.. ملحوظة: لو حد شايفني قوي ومقاتل عنيد وكذا، فبكل تواضع أخبره بقناعة قلبي مع خبرات السنين".

وأضاف: "داليا بالنسبة لي.. رمز ناصع للقوة الروحية وعناد المقاتل للحق، ولأنها ثلث حجمي، فهي ٣ مني في الإصرار".

جدير بالذكر أن الفنان خالد الصاوي، شارك في السباق الرمضاني لعام 2022 بالجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وياسر جلال وأحمد عز وغيرهم.

كما شارك أيضا في بطولة مسلسل "الثمانية" الذي عُرض على منصة شاهد VIP.