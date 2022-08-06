كيف ردت آمال ماهر على متابع طالبها بالحديث عن الجانب الخفي بحياتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت المطربة آمال ماهر من جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، عدة رسائل عبروا من خلالها عن حبهم لها ورغبتهم في أن تتواجد دائما بينهم بأعمالها الفنية وحفلاتها، كما استقبلت أسئلة تتعلق بحياتها الفنية والشخصية، ردت عليها عبر خاصية القصص القصيرة.

وطلب أحد المتابعين من آمال أن تحدثهم عن نفسها وعائلتها والجانب الخفي في حياتها، لترد "مش خفي ولا حاجة، عندي أخ أصغر مني وآخر أكبر مني وابني ووالدتي وأولاد أخويا ومرات أخويا ربنا يخليهم ليا".

جدير بالذكر أن آمال ماهر أحيت مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا حضره جمهورها ومحبيها، كما شهد حضور الفنانة إلهام شاهين، وأقيم الحفل بعد غياب طويل من آمال عن إحياء الحفلات، وقدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها، من بينها "طوبة فوق طوبة"، "اتقي ربنا فيا"، كما كشفت عن أحدث أغانيها "ذرة رجولة" والتي من المقرر أن تضمها لألبومها الغنائي الجديد الذي تقوم بإنتاجه بنفسها.