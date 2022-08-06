أحدث ظهور لأسرة محمود عبدالغني.. وابنته تخطف الأنظار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان محمود عبدالمغني بصحبة زوجته وابنته التي خطفت الأنظار إليها في أحدث ظهور لهم عبر السوشيال ميديا.

ونشر عبدالمغني، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحلى حاجة في الدنيا".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "ما شاء الله"، "ربنا يخليهملك يا رب الأمورة اللي على الشمال بنته"، "حلوين ما شاء الله"، "البنات لأهلهم أحلى رزق"، "محترمين والله ربنا يحفظكم يا رب"، "الفنان المحترم العظيم صباح الورد والفل والياسمين"، "ما شاء الله زوجة قمر وبنوتة قمرين ربي يحفظ".

وكانت زوجة الفنان محمود عبدالمغني، كشفت في تصريحات تليفزيونية سابقة، كواليس قبولها الزواج منه، قائلة: "كان في برنامج بيتذاع على التليفزيون وهو كان طالع فيه، بيقول أنه خلال شهر 2 أو شهر 3 هيتجوز، وأنا معرفهوش، فجأة حسيت بحاجة بتقولي أنت هتتجوزيه، قولتها لبابا بصوت عالي".

ومن جانبه، قال محمود عبدالمغني خلال اللقاء: "بعدها بحاجات بسيطة أنا فسخت خطوبتي لأسباب محصلش نصيب ويشاء القدر أني أشوفها في قعدة، حسيت براحة شديدة ناحيتها، وقررت أني أتجوزها، وأتجوزنا خلال 21 يوما".

وأضاف: "كان في صحاب مشتركين بيني وبينها، خالها صاحبي، وأتجوزنا يوم الفلانتين، وكان اليوم اللي شوفنا بعض تحس أننا عارفين بعض من سنة أو سنين، حتى الظروف المادية أتيسرت كأن ربنا بيأهلني أني يلا، ودي أحلى حاجة عملتها في حياتي".