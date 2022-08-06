محمد لطفي يتمنى تجسيد شخصية هذا الفنان .. من تتوقعوا ؟

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 12:55 مساءً - حل الفنان ” محمد لطفي ” ضيفا ببرنامج (أسرار النجوم) المذاع عبر إذاعة نجوم إف إم وتقدمه الإعلامية ” إنجي علي ” .

وخلال اللقاء كشف محمد لطفي عن أمنيته في تجسيد السيرة الذاتية للفنان ” فريد شوقي ” مشيرا إلى أنه تحدث مع إبنة الأخير المنتجة ” ناهد فريد شوقي حول هذا الأمر ” .

وأضاف محمد لطفي متحدثا عن تفاصيل لقاء جمعه بفريد شوقي : ” وقت العرض الخاص لفيلم كابوريا كان موجود وهو أول واحد بارك لي وحضني وقالي إنت هتبقى فريد شوقي ” .

وتابع : ” هو كان بيحب البوكس وأكتر ممثل شفته في حياتي بيعمل دور مدرب ملاكمة كان هو .. في فيلم شاويش نص الليل كنت هعمله معاه بس شكلي مكنش برئ أوي وهو قالي شكلك مش برئ ” .