راندا البحيري : ” إدعولي ربنا يريح قلبي وارتاح “

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 12:55 مساءً - كشفت الفنانة ” راندا البحيري ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن سوء حالتها النفسية .
ولم تتحدث الفنانة راندا البحيري في منشورها عن أسباب مرورها بهذه الحالة النفسية السيئة واكتفت بطلب الدعاء من متابعيها .
فكتبت راندا البحيري : ” أنا في أسوأ حالاتي النفسيه علي الإطلاق .. أرجوكم إدعولي ربنا يريح قلبي وارتاح ” .
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