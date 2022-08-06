راندا البحيري : ” إدعولي ربنا يريح قلبي وارتاح “

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 12:55 مساءً - كشفت الفنانة ” راندا البحيري ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن سوء حالتها النفسية .

ولم تتحدث الفنانة راندا البحيري في منشورها عن أسباب مرورها بهذه الحالة النفسية السيئة واكتفت بطلب الدعاء من متابعيها .

فكتبت راندا البحيري : ” أنا في أسوأ حالاتي النفسيه علي الإطلاق .. أرجوكم إدعولي ربنا يريح قلبي وارتاح ” .