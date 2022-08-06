أحمد حلمي يعلن بدء التحضير لجزء ثان من أشهر أفلامه

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 12:55 مساءً - كشف الفنان ” أحمد حلمي ” عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلمه ” كده رضا ” في تعليق له على طلب أحد المتابعين لهذا الأمر .

حيث طالبه أحد المتابعين له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بتقديم جزء ثاني من فيلم كده رضا .

ليرد أحمد حلمي عليه قائلا : ” هيحصل .. ناس كتير جدا سألوني وهنلبي رغباتهم أكيد .. الفيلم بيتكتب دلوقتي ” .

يذكر أن فيلم كده رضا كان من إنتاج عام 2007 وشارك في بطولته كلا من : أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب .. ومن تأليف أحمد فهمي وإخراج أحمد نادر جلال .