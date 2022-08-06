كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 12:55 مساءً - كشف الفنان ” أحمد حلمي ” عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلمه ” كده رضا ” في تعليق له على طلب أحد المتابعين لهذا الأمر .
حيث طالبه أحد المتابعين له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بتقديم جزء ثاني من فيلم كده رضا .
ليرد أحمد حلمي عليه قائلا : ” هيحصل .. ناس كتير جدا سألوني وهنلبي رغباتهم أكيد .. الفيلم بيتكتب دلوقتي ” .
يذكر أن فيلم كده رضا كان من إنتاج عام 2007 وشارك في بطولته كلا من : أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب .. ومن تأليف أحمد فهمي وإخراج أحمد نادر جلال .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي يعلن بدء التحضير لجزء ثان من أشهر أفلامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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