شكرا لقرائتكم خبر عن عصام فارس يكشف عن مشاركته فى مسلسل WASHINGTON BLACK بهذا الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان المصري عصام فارس عن مشاركته في مسلسل WASHINGTON BLACK المقرر عرضه على منصة Hulu، حيث يلعب عصام دور "كوبر البحار" وفقًا لما أكده من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" مؤخرًا، وما أن أعلن ذلك حتى قوبل بتهنئة من قبل متابعيه ممن أثنوا على تلك الخطوة التي جاءت للفنان المصري الذى بات يشارك في أعمال عديدة في الخارج.



عصام فارس

جدير بالذكر أن عصام سبق وشارك في العديد من الأعمال بهوليوود، منها عدد من المسلسلات الأمريكية الشهيرة أبرزها مسلسل "SEAL Team"، ومسلسل "NCIS" ومسلسل"MacGyver"، ومسلسل "General Hospital"، مشيرًا إلى أنه شارك فى عدد من الأفلام الشهيرة منها "American Terrorist"، و"Rogue Warfare"، و"The Mercenary"، و"Rogue Warfare 3: Death of a Nation".

كما سبق وكشف عصام فارس الممثل المصرى المشارك في العديد من الأعمال بهوليوود تفاصيل رحلته من الإسكندرية إلى الولايات المتحدة، خلال حوار سابق له مع الخليج 365 قائلاً:" سافرت من الإسكندرية إلى أمريكا، وكنت حريص على أنى أدرس التمثيل فى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنى الحياة كانت صعبة جداً لما وصلت أمريكا عشان أحقق حلمى".

وقال الممثل المصرى عصام فارس خلال لقائه في حلقات وجوه مصرية على تليفزيون الخليج 365 -آنذاك-، الذى أعده رامى نوار وقدمته شروق وجدى، إنه عمل فى عدد من الوظائف حتى يستطيع العيش فى أمريكا، مضيفاً:" اشتغلت فى وظائف كتير زى "كاشير"، وعامل دليفرى فى مطاعم البيتزا، والحياة مكنتش سهلة أبداً لكنى نجحت فى اكتشاف نفسى والحمدلله نجحت واتخرجت من الأكاديمية الامريكية للفنون بأمريكا".