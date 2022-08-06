كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 11:48 صباحاً - كشف الفنان ” شريف رمزي ” عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه ” صلاح رمزي ” الذي تعرض مؤخرا لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى في حالة حرجة . فقال شريف رمزي في تسجيل صوتي له لبرنامج (عرب وود) أن شقيقه صلاح رمزي لازال يتواجد في المستشفى ووضعه الصحي حرج وغير مستقر . وتابع : ” أرجو من الناس كلها الدعاء لإن مفيش حاجة في إيدينا ولا في إيد الدكاترة إلا الدعاء .. فيارب خير إن شاء الله ويارب يطلع بألف سلامة ويعدي الأزمة دي على خير ” .

كانت هذه تفاصيل خبر ” مفيش حاجة في إيدينا ولا في إيد الدكاترة غير الدعاء ” .. تطورات الحالة الصحية لشقيق الفنان شريف رمزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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