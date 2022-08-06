دينا تشن هجوما على عمر كمال بعد إعلان استغنائه عن الراقصات بأعماله

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 11:48 صباحاً - هاجمت الراقصة والفنانة ” دينا ” في لقاء لها لبرنامج (عرب وود) المطرب ” عمر كمال ” وذلك بعد إعلان الأخير استغنائه عن الاستعانة براقصات في أعماله الفنية القادمة .

فقالت دينا : ” أنا مش فاهماه اساسا، أنا مش فاهمة هو بيقول الكلام ده ليه .. عايز يتقرب من الناس يعني، الناس بتكشف الكداب وهو كداب ” .

وتابعت : ” بعد ما تعمل كل إسمك من وجود رقاصة جنبك جاي دلوقتي تتنصل من الموضوع، طب ما تروح تقعد في البيت .. ما انت بتقعد في الفرح كل الناس بترقص حواليك ” .

وأضافت دينا : ” زعلان أوي من الرقص ما في مليون واحدة بترقص معاك .. انا مبحبش النفاق والكدب ” .