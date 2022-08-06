كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 11:48 صباحاً - هاجمت الراقصة والفنانة ” دينا ” في لقاء لها لبرنامج (عرب وود) المطرب ” عمر كمال ” وذلك بعد إعلان الأخير استغنائه عن الاستعانة براقصات في أعماله الفنية القادمة .
فقالت دينا : ” أنا مش فاهماه اساسا، أنا مش فاهمة هو بيقول الكلام ده ليه .. عايز يتقرب من الناس يعني، الناس بتكشف الكداب وهو كداب ” .
وتابعت : ” بعد ما تعمل كل إسمك من وجود رقاصة جنبك جاي دلوقتي تتنصل من الموضوع، طب ما تروح تقعد في البيت .. ما انت بتقعد في الفرح كل الناس بترقص حواليك ” .
وأضافت دينا : ” زعلان أوي من الرقص ما في مليون واحدة بترقص معاك .. انا مبحبش النفاق والكدب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر دينا تشن هجوما على عمر كمال بعد إعلان استغنائه عن الراقصات بأعماله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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