شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية وفيلم.. هدية دنيا سمير غانم لوالدتها فى أسبوع ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد بطرح فيلم "تسليم أهالى" أول أمس الأربعاء، في أول ليالى عرضه بالسينمات بالحضور مع الجمهور بصحبة زوجها الإعلامي رامى رضوان والمخرج عمرو سلامة، وحرص محبى دنيا سمير غانم على التقاط الصور التذكارية معها ومشاهدة الفيلم.

ويبدو أن النجمة دنيا سمير غانم قررت أن تحتفى بشكل خاص بذكرى وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث احتفت دنيا بوالدتها في أسبوع ذكرى وفاتها الأولى بطرح أغنية جديدة وفيلم تشارك فيه دلال عبد العزيز وتم إهداؤه لروحها هي وزوجها الفنان الكبير سمير غانم.

أغنية "أسيب نفسى وأغنى"

طرحت النجمة دنيا سمير غانم أحدث اغنياتها بعنوان "أسيب نفسى وأغنى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي أهدت كلماتها لوالديها الفنانان الكبيران سمير غانم ودلال عبد العزيز، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، ميكس وماستر أمير محروس، وتوزيع النابلسي.

فيلم "تسليم أهالى"

استقبلت دور العرض فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، أول أمس الأربعاء وهو العمل الذى يجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والتي تجسد دور والدتها ضمن أحداث العمل، وحرص صناع العمل على إهداء الفيلم لروح الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان الكبير سمير غانم، وهو الفيلم الذى اقترب من تحقيق مليون جنيه في أول أيام عرضه.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.