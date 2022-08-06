شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يكشف عن تحضيره الجزء الثانى من فيلم "كده رضا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد حلمى، عن تحضيره الجزء الثانى من فيلم "كده رضا"، وأن سيناريو الفيلم في مرحلة الكتابة، وقد كتب أحد متابعي أحمد حلمى، تعليق على إنستجرام يقول له: "حلمى ما تعمل جزء تانى من فيلم كده رضا"، ليرد عليه أحمد حلمى قائلاً: "هيحصل ناس كتير جدًا سألونى وهنلبى رغباتهم أكيد الفيلم بيتكتب دلوقتى".



أحمد حلمى

وآخر أعمال النجم أحمد حلمى، فيلم "واحد تانى" ومن بطوله روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.