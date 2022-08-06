شكرا لقرائتكم خبر عن فاوست.. قصة صراع بين الإنسان والشيطان مازالت الدراما تستقى منها أحداثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "فاوست" أحد أشهر الشخصيات فى الأدب الألمانى، وهو رجل علم لكنه باع نفسه للشيطان واشترى ملذات الحياة، ثم جاء الفيلسوف الشهير جوتة وحولها لمسرحية أدبية فكرية شهيرة تم تقديمها فى أكثر من عمل حول العالم تحكى عن الصراع بين الإنسان والشيطان عبر شخص يستدعى الشيطان ويعقد معه اتفاقًا تفاصيله خدمته طوال حياته مقابل الاستيلاء على روحه بعد الممات.

استوحى الكثير من صناع الدراما والسينما المصرية أعمالهم من "فاوست"، آخرهم "وعد إبليس" بطولة النجم عمرو يوسف المقرر عرضه قريبا، ويشاركه البطولة عائشة بن أحمد، نيللى كريم، فتحى عبد الوهاب وآخرون.

تدور الأحداث حول رجل يبيع روحه للشيطان فى سبيل إنقاذ زوجته، بعد فترة قصيرة من تلقيهما خبر حملها، ليدخل بعدها فى معاناة مريرة، ويؤدى دور إبليس الفنان فتحى عبد الوهاب.

يحيى الفخرانى فى "ونوس"

الكاتب "عبد الرحيم كمال" استلهم من فاوست مسلسله "ونوس" بطولة النجم يحيى الفخرانى التى تحكى عن الصراع بين الإنسان والشيطان عبر شخص يستدعى الشيطان، ويعقد معه اتفاقًا لخدمته طوال حياته مقابل الاستيلاء على روحه بعد الممات.

"ونوس" من إنتاج عام 2016، وعلى عكس كل ما قُدم فى السينما، جاء الفخرانى بدور طيب وودود، الذى يذهب لأسرة "ياقوت" بعد اختفائه عن أبناءه وزوجته ويختفى لمدة 20 عاما ثم يأتى الشيطان لأسرته ويدعى أنه صديق والدهم المختفى فتبدأ الأحداث بين توريط أبناء "ياقوت" نبيل الحلفاوى، فى مشاكل حتى يعود إلى الشيطان من جديد ويستمع له لكن يرفض ياقوت ويستمر الصراع إلى النهاية.

"ونوس" بطولة يحيى الفخرانى، وهالة صدقى، ونبيل الحلفاوى، ومحمد شاهين، وحنان مطاوع، ونهى عابدين، ونيكول معوض، وإخراج شادى الفخرانى وتأليف عبد الرحيم كمال.

محمود المليجي "موعد مع إبليس"

من إنتاج عام 1955، من تأليف جليل البندارى وإخراج كامل التلمسانى وإنتاج 1955. يظهر الشيطان محمود المليجى ليقنع الطبيب الفقير زكى رستم أن يمنحه القدرة على اكتشاف الأمراض التى يعانى منها مرضاه، وبعد سنوات يتعرض ابن هذا الطبيب لأزمة صحية، فيتخلى عنه الشيطان.

فيلم "موعد مع إبليس" من بطولة زكى رستم، محمود المليجي، منير مراد، كاريمان، وداد حمدي، عبدالمنعم إبراهيم، ومن إخراج كامل التلمساني.

عادل أدهم "المرأة التى غلبت الشيطان"

تدور أحداث الفيلم حول امرأة فقيرة أرادت المال والجمال وتحالفت مع الشيطان على أن تهب نفسها له ولكنها تنتصر عليه فى النهاية. الفيلم بطولة نعمت مختار، عادل أدهم، نور الشريف، شمس البارودي، عبدالوارث عسر، ومن إخراج يحى العلمي.

الفيلم من تأليف توفيق الحكيم، وإخراج يحيى العلمى عام 1973، جسد الفنان عادل أدهم شخصية حفيد إبليس الذى تتفق معه خادمة أن تعطيه روحها؛ لتكون ملكه بعد عشر سنوات مقابل أن يمنحها الغنى والجمال، لتتحول إلى مليونيرة بارعة الحسن، وتعود لتنتقم من كل من عاملها بقسوة فى الماضى، لكنها تتمكن من الفوز على الشيطان فى النهاية.

حسين فهمى "اختفاء جعفر المصرى"

من إنتاج عام 2002، وتدور أحداث الفيلم حول "جعفر" الذى يظهر له الشيطان فى صورة رجل وسيم يدعى "سالم"، يطلب منه أن يرتكب خطيئة كحل لمشكلة يمر بها، وهى "القتل" فيوافق جعفر، ولكن تأنيب الضمير يلاحقه، وبالنهاية ينقلب على هذا الشيطان.

"اختفاء جعفر المصرى" من بطولة نور الشريف، حسين فهمى، رغدة، جمال إسماعيل، عبير صبرى، صفاء الطوخى، مجدى كامل، ومن إخراج عادل الأعصر.

وجسد الفنان حسين فهمى دور الشيطان الذى يتنكر فى هيئة إنسان ويظهر لرجل الأعمال "داوود" الذى يطلب منه أن يتخلص من منافسه اللدود "جعفر"، ويوافق فى البداية، ولكنه يتراجع فيما بعد، فيقتله الشيطان، وبعد فترة قصيرة، يفقد جعفر كل أمواله، ليذهب إليه الشيطان ويعرض عليه أن يعيد إليه كل ما فقده من أمواله مقابل موافقته على قتل أحد الصيادين، ويوافق جعفر على ذلك وبالفعل يقتله، ويحاول الشيطان إغوائه مرة أخرى، ولكنه يتغلب عليه.