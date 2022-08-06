آمال ماهر توجه رسالة لأهالي كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة آمال ماهر، أنها تنتمي لمحافظة كفر الشيخ، لافتة إلى أن والدها من مركز فوة، موجهة رسالة لأهالي المحافظة.

وردا على سؤال متابع عبر "ستوري إنستجرام": "ممكن تعملي حفلة في كفر الشيخ؟"؛ قالت آمال ماهر: "طبعا يشرفني لأنها بلد والدي".

وسألها آخر: "بابكي منين في كفر الشيخ؟"؛ فردت: "فوة".

وكتب لها ثالث: "فوة بجد؟ ده البلد كلها بتحبك ومتعرفش إنك منها"؛ فقالت: "ربنا يخليكم ليّا.. أهلي وناسي".

وكتب رابع: "أنا من كفر الشيخ.. كلبنا بنحبك بدمنا"، فعلّقت: "أهلا ببلدياتي".

وأحيت النجمة آمال ماهر، قبل نحو أسبوع، حفلا غنائيا في أرينا العلمين الجديدة، بعد فترة غياب طويلة.

وأطربت آمال ماهر جمهورها بمجموعة من أشهر أغانيها، وبينها: "طوبة فوق طوبة"، "فيك حتة غرور"، "أنا برضه الأصل"، و"اتقي ربنا فيّا" التي طالبت الحضور المشاركة في غنائها معها، وغيرها.

وانتهت المطربة آمال ماهر، من وضع اللمسات النهائية على أحدث البوماتها، استعدادا لطرحه، وذلك بعد 3 سنوات من طرح آخر ألبوماتها "أصل الإحساس".