شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يجسد دور مدير فندق فى فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم رامز جلال تحديد موعد عرض فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة" فى السينمات خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من الفيلم وطرح الأفيش الأول، والذى ظهر عليه رامز جلال بوزن ممتلئ يجلس على شجرة، ويجسد رامز خلال أحداث العمل دور مدير فندق ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيلم "أخى فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصى الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وكان آخر أفلام رامز جلال "أحمد نوتردام" الذى تم عرضه في السينمات العام الماضى، وشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوى، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، أحمد حلاوة، أحمد فتحي، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، والفيلم كان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ودارت أحداث الفيلم في اطار كوميدى، حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تحدث من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.