شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشعل أجواء مهرجان جرش بأغانى ألبومه الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا بمهرجان جرش بالأردن، أمس الجمعة، وهى الليلة التى شارك فيها فرقة رضا الاستعراضية المصرية للفنون الشعبية، حيث استهلت الليلة باستعراض فني أدائي غنائي لفرقة رضا، قبل أن يطلّ تامر حسني على جمهور الحفل الذي ملأ مدرجات المسرح الجنوبي عن آخرها، وزاد على ستة آلاف داخل المسرح، وما يصل إلى ألف أو أكثر خارجه، حسبما ذكر المهرجان خلال بيانه الصحفي عن الحفل.

وبدأ تامر الحفل بأغنية من فيلمه "بحبك" وهي "هدلعني" التي ثم قدم "حلو المكان"، ألحقها بـ: "قوّلني كلام"، "كل مرّة"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين"، "ارجعلي"، "كفاياك اعذار"، "بحبك"، "عينيا بتحبك"، وذلك بمرافقة فرقته المكوّنة من 13 عازفاً.

وقدم تامر أيضا، "بنت الإيه"، "أكتر حاجه"، "انا ولا عارف"، "تليفوني رن"، "قرّب حبيبي"، "يانا يا مفيش"، ريمكس "هاوس"، "ليه طلّه"، "حبيتها يا ناس"، "خدنا مناعه".

ومن جديده أيضاً غنّى "سوّحنا" كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم من ألبوم "عَشأَنجي" التي غنّاها هي أيضاً، وغنّى "بعد مؤقت" و"انت اختيار" من فيلم "بحبك"، كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي، ليختم بـ"هدلعني" مرة أخرى.

وقال تامر حسني خلال تصريحات ببيان المهرجان الصحفى إن لديه أمنية أن يقدم أغنية باللهجة الأردنية، وأكد اعتزازه بجرش التي رافق مهرجانها بداياته.