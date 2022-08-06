على الحجار يحيى حفلا غنائيا بالقلعة يوم 18 أغسطس

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب على الحجارحفلا غنائيا ساهرا بقلعة صلاح الدين يوم 18 أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء فى نسخته الثلاثين بقلعة صلاح الدين فى الفترة من 14 أغسطس حتى 31 أغسطس 2022 يقدم فيها الحجار باقة من أغانيه المتميزة مثل اعذرينى وتجيش نعيش وسمرة ودارى العيون وصلينا الفجر فين.



على الحجار

يذكر أن على الحجار طرح أحدث أغانيه مؤخراً من خلال موقع يوتيوب، حيث تحمل الأغنية اسم "بطلة حكايتى"، وهي الأغنية التي يتعاون فيها مع الشاعر طارق على والملحن خالد داغر ومن توزيع محمد عبد الله.ويستعد على الحجار لحفله الغنائى المقبل، الذى سيقام يوم السبت 2 يوليو، فى المسرح المكشوف بالمنارة، وذلك بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافى.

من ناحية أخرى شارك على الحجار خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "جزيرة غمام"، الذى عاد به إلى الأغانى الصعيدية، الذى تميز فيه طوال مسيرة فنية حافلة.