شكرا لقرائتكم خبر عن ليون ريبونسون: استمتعت بالمشاركة فى A Day To Die وأتمنى المشاركة فى فيلم مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى ليون ريبونسون بطل فيلم A Day To Die، في تصريحات خاصة لـ تليفزيون الخليج 365، استمتاعه بـ وجوده فى مصر، حيث صرح قائلا "مصر كانت جيدة معى منذ اللحظة الأولى، كما أننى تمكنت من الاستمتاع بـ الذهاب إلى الأهرامات والمتحف وخان الخليلى، وبالرغم من أنها رحلة قصيرة إلا أننى استمتعت بـ وجودى".



ليون ريبونسون ولميس محمد

وأعلن ريبونسون أن من أكثر الأشياء التى شجعته في المشاركة بالفيلم، حيث قال: "من أكثر الأشياء التي شجعتنى على المشاركة في A Day To Die، كانت وجود المخرج ويس ميللر، الذى ساعدنى في إبراز قدراتى أكثر، بسبب ثقته في أدائى، وتشجيعه لى دائما".

وعن علاقته بـ الممثل العالمى بروس ويليس بطل فيلم A Day To Die، صرح قائلا "حظيت بالوقوف أمام بروس ويليس في واحد من اهم مشاهد العمل، وكنت أعرف من قبل بدء التصوير عن حالته الصحية، إلا أننى متأكد من أنه حظى بتاريخ مهنى كبير يجب الاحتفاء به، ولا يجب أن نشعر بالأسف عليه".

وأنهى ريبونسون حديثه مع تليفزيون الخليج 365 قائلا "أتمنى زيارة مصر مجددا، والمشاركة في واحد من الأعمال المصرية، خاصة بعد زيارة مدينة الإنتاج الإعلامى".



ليون ريبونسون ولميس محمد

فيلم A Day to Die يدور بعد قتل عضو نقابة المخدرات أثناء حمايته المشروطة، مما يضع كونور أمام يوم واحد لدفع مليوني دولار كتعويضات لا يحتاجها لـ Tyrone Pettis، وبالتالي فأنه مجبر على أن يطلب من طاقم العمليات العسكرية القديم، بقيادة بريس ماسون، أن يجتمعوا معًا ويحصلوا بطريقة ما على مليوني دولار قبل أن يفقد كونور كل من يحبه.