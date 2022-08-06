فرقة أوتوستراد الأردنية تغني للمرة الثانية على مسرح الزمالك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلت الفرقة الأردنية أوتوستراد على جمهورها المصري بحفل غنائي على خشبة مسرح الزمالك، وذلك بعد غياب عام كامل عن آخر حفلاتهم في مصر.

استمر الحفل الغنائي لمدة ساعتين حيث بدأت الفرقة بأداء بأغنية "ألبير" وقدمت خلالها ما يزيد عن 13 أغنية من بينها "أنا بكرا معطل" و"استنى شوي" و"اركض ع الجيم"، ختاما برائعتها الشهيرة "راحت يا خال".

كما فاجأت أوتوستراد الحضور بالعرض الحي لأجدد أغانيها" بغيابك"، والتي قدمتها على طريقة موسيقى التسعينات، وتمهد عبرها لمشروع ألبومها الجديد الذي تسعى لإطلاق أغانيه فرادى خلال العام الجاري، ويضم خمس أغنيات.

وقال الفنان طارق صبري، مؤسس مسرح الزمالك، إنه من محبي فرقة أوتوستراد ومعجب بموسيقاها، موضحا حرصه على استجابة طلب الجمهور باستضافتهم مرة أخرى على مسرح الزمالك بحفل غنائي بعد حفلهم الأول العام الماضي.

وأشار "صبري"، إلى أن أوتوستراد تستكمل رؤية المسرح الفنية في نوعية الموسيقى التي تقدمها للحضور من مختلف الأعمار، بالارتكاز على الموسيقى البديلة والمختلفة وتقديمها في صورة بصرية وسمعية بتجهيزات المسرح الحديث.

وتمتد رحلة أوتوستراد لأكثر من 15 سنة، وتعتمد موسيقاها على روح موسيقى الروك مع مزجها بلمسات من الريجي والفانك والبوب، كما تحمل أغانيها طابع البهجة في طريقة الغناء وبساطة كلماتها، وفي حصيلتها 4 ألبومات، ومن أشهر أغانيها "أنا بكرا معطل" و"راحت يا خال".