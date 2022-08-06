مصطفى حجاج يحيى حفلا بمحكى القلعة يوم 21 أغسطس

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب مصطفى حجاج حفلا غنائيا ساهرا بـ قلعة صلاح الدين يوم الأحد الموافق 21 أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء فى نسخته الثلاثين بقلعة صلاح الدين فى الفترة من 14 أغسطس حتى 31 أغسطس 2022 ويقدم فيه باقة مميزة من أغانيه الشهيرة منها "خطوة وبتاع النعناع" وغيرها.

مصطفى حجاج

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "زحمة حياتى"، وحملت النسخة الجديدة من الأغنية توزيع جيتار جديد للأغنية لينهى بها أغنيات ألبومه الجديد "ياباى"، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان شريف بدر، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر وتسجيل هاني محروس، وسبق تقديم أغنية "زحمة حياتى" من حوالى 7 سنوات منذ انطلاقة حجاج فى الغناء.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالى:

قدرتي تفرطي في واحد بمال الدنيا يتاقل

صحيح الذنب كان ذنبك لكني بردة أتساءل

علشان فوت على عقلي حاجات ماتفوتش على عاقل

ما بين زحمة حياتي إزاي قدر حبك يلاقي ممر

لقيتك زي موج طايش سحبني عليه وغطى البر

وكل ما كنت أقول هرجع كل ما كنت ليه أتجر

ومن وقت أما ليه خدني مساقش عليا غير الشر

ولو حبك في يوم فادني فبردة مفادش قد ما ضر

ومين عاش اللي أنا عيشته ومش هيخيل عليه غشك

قدرتي توصلي قلبي يكدب نفسه ويحسك

سواد قلبك كتير لكن بيتدارى في بياض وشك

ما بين زحمة حياتى إزاي قدر حبك يلاقي ممر

لقيتك زي موج طايش سحبني عليه وغطى البر

وكل ما كنت أقول أرجع كل ما كنت ليه أتجر

ومن وقت أما ليه خدني مساقش عليا غير الشر

ولو حبك في يوم فادني فبردة مفادش قد ما ضر.

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج كان قد طرح أغنية "حب مين" على موقع يوتيوب من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر وتسجيل هانى محروس.