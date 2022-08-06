شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يختتم مهرجان جرش للثقافة والفنون فى دورته الـ36 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المطرب السعودى رابح صقر فعاليات الدورة الـ36 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، بحفل غنائى يشهد حضور جماهيرى كبير، مساء اليوم السبت، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل.

وطرح النجم رابح صقر، أحدث أغانيه الفترة الماضية بعنوان "تصفحينى"، وقد طرح رابح صقر، ثانى أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "نوع من البشر"، والأغنية من كلمات فيصل السديرى، وألحان سهم توزيع بشار سلطان، وتوزيع وتريات هاني فرحات وتسجيل محمد حمدى ومكس وماستر جاسم محمد".

وحرص رابح صقر على مغازلة جمهوره بأغنية باللهجة المصرية، ضمن أغانى ألبومه الأخير "مرحبا"، ولاقت بالفعل الأغنية نجاحا كبيرا، وهى تحمل عنوان "أخبار إيه"، لحنها رامى جمال، توزيع مدحت خميس، كلمات الشاعر عمرو المصرى.

وضم ألبوم "مرحبا" للنجم رابح صقر 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكار الجديدة والمختلفة من حيث الكلمات والألحان، ويتعاون مع الملحنين محمد غازى وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.