أصالة تطرح أحدث أغانيها "زي المعجزات" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرحت الفنانة السورية أصالة، أحدث أغانيها "زي المعجزات" إنتاج شركة "روتانا"، وذلك عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

أغنية "زي المعجزات" كلمات محمد الأياتي، ألحان أيمن أرتيست، توزيع بيدو أرتيست، جيتار مصطفى أصلان، تسجيل غناء أحمد عاكف، مكس وماستر المهندس هاني أرتيست، تسجيل جيتار سادو، إشراف عام فائق حسن.

يذكر أن المطربة السورية أصالة نصري طرحت مؤخرا أغنية "فقدت نفسي"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "فقدت نفسي" من كلمات حذيفة العرجي، ألحان رامي الشافعي، توزيع وميكس :عمر صباغ.

كما طرحت أغنية "غلبان"، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى، إنتاج وتوزيع روتانا.