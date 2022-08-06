شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون.. بس هيفضلوا صحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلي ميل عن انفصال كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون بعد 9 أشهر من المواعدة، موضحًا أن الانفصال لن يؤثر على صداقتهما، حيث قررا أن يكونا أصدقاء فقط، وذلك بسبب تضارب مواعيدهم وانشغال كل واحد منهم بعمله.

وفي سياق متصل، يبدو أن اهتمامات كيم كاردشيان، بمظهرها قد تجاوزت الحد ووصلت لأبنائها الصغار، حيث قارنت ابنتها شيكاغو البالغة من العمر 4 سنوات، بأختها عارضة الأزياء كيندال جينر، 26 عامًا، ومن هنا شارك متابعي "كيم" عدم ارتياحهم لأنهم اتهموها بأنها "مهووسة بمظهر أطفالها" وتلميحها بأن شيكاغو يمكن أن تكون عارضة أزياء.

واتهم آخرون كيم، بمعاملة شيكاغو بشكل مختلف عن ابنتها الأخرى نورث، البالغة من العمر 9 سنوات، من خلال التركيز أكثر على مظهر الفتاة الأصغر سنًا، ولطالما كانت كيم كارداشيان منفتحة بشأن مدى اهتمامها بمظهرها، حتى أنها اعترفت - في وقت سابق من هذا العام - بأنها "ستأكل فضلاتها كل يوم" إذا كان ذلك يساعدها على أن تبدو أصغر سناً.

وأضافت: "أنا حقًا أهتم بأن أبدو جيدة ربما أهتم بأكثر من 90% من الناس على هذا الكوكب"، وأثارت الجدل أكثر عندما أشارت بأن ما تنجزه في حياتها يستطيع أي أحد ان يفعله، حيث قالت: "إذا كنت أفعل ذلك، فهذا ممكن"، لكن وقت تلك التصريحات لم يكن أحد يعرف أن الأمر سيصل لحد أبنائها في هذا السن الصغير .