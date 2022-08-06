شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يوضح حقيقة تعرضه لحادث في الأردن بعد حفل جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفى النجم تامر حسنى تعرضه لحادث في الأردن وأوضح أن من تعرض لحادث هو شخص من فريق عمله وأنه بخير حاليا، وكتب تامر علي حسابه بفيس بوك، "يا جماعة في خبر بينتشر أني عملت حادث الحقيقة أنه مش أنا، هو حد من فريق عملي والحمدلله هو بخير و زي القرد.. الحمدلله النهاردة عملت انجح حفلات حياتي وسط الجمهور الأردني الحبيب على مسرح جرش العظيم.. كل الشكر لكل الأردن وكل الشكر لكل اللي سأل عليا واهتم.. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا".

وكان أحيا النجم تامر حسنى أمس الجمعة حفله ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى دورته السادسة والثلاثون، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

يذكر أن بعد تخطي الإيرادات الدولية لفيلم النجم تامر حسنى "بحبك" حاجز النصف مليار جنيه فى ظاهرة أولى من نوعها فى تاريخ السينما العربية وبعد تمديد عرضه فى أمريكا وكندا للأسبوع الثالث يتم عرض الفيلم الآن فى لندن بسينما أوديون ونشر الفنان حسام داغر عبر خاصية الستورى فيديو رصد فيه خلال تواجده بلندن، دعاية فيلم "بحبك" فى دور العرض السينمائى فى لندن وخاصة سينما أوديون وعبر داغر عن حماسته وفرحه الشديد بعرض الفيلم هناك.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وأخرين.