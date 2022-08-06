شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحيى حفلا فى محكى القلعة يوم 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب أحمد جمال حفلا غنائيا ساهرا بـ قلعة صلاح الدين يوم الاثنين 22 أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في نسختة الثلاثين بقلعة صلاح الدين فى الفترة من 14 أغسطس حتى 31 أغسطس 2022 ويقدم فيها جمال باقة من أغانيه التى يحبها منه جمهوره.



احمد جمال

يذكر أن المطرب أحمد جمال أحيا واحدة من أقوى حفلات الصيف هذا العام، احتفالاً بالذكرى التاسعة على ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور جماهيري ضخم، تألق فيها بباقة متنوعة بين أغانيه الوطنية والرومانسية وبعض الأغاني التراثية.

واستعاد أحمد جمال مع جمهوره ذكرى انتصارات الشعب فى 30 يونيو بباقة من الأغنيات الوطنية ضمت "إحنا مش بتوع حداد"، "ليلة ومن غير مجاملة" و"أنا هنا" و"نشيد العاشقين" و"وجع كام يوم" و"اضحكي" و"انتي عجباني"، كما قدم عددا من أغاني الزمن الجميل.