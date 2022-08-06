فيفي عبده تخطف الانظار في حفل كاظم الساهر والجمهور يتزاحم حولها.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - تزاحم الجمهور حول الراقصة المصرية فيفي عبده، خلال حضورها حفل الفنان كاظم الساهر في الساحل الشمالي، مساء الخميس، لالتقاط الصور معها.

ووثقت مقطع فيديو أجواء فيفي عبده خلال الحفل الغنائي، حيث ظهرت أيضا وهي تتفاعل بحماس برفقة ابنتها وتردد أغاني كاظم الساهر.

كما حضر العديد من نجوم والمشاهير حفل الفنان العراقي الذي أحياه بعد غياب دام 13 عاما عن مصر، ومن أبرز الحضور الفنانة بشرى، حيث نشرت صورة معه عبر صفحتها الخاصة على موقع ”فيسبوك“ وعلقت عليها قائلة: ”القيصر وأنا من حفله في الساحل الشمالي“.

وبدأ الفنان كاظم الساهر حفله في الساحل الشمالي، بتقديم كلمة للمصريين الحاضرين له في أول ظهور بعد فترة غياب، فشكرهم على حضورهم، طالبا منهم الاستمتاع بالحفل، واختتم كلمته: ”مساؤكم حلو وحشتوني جدا، عدت من جديد بعد فترة غياب بعد إنهاء بعض المتعلقات الإدارية“.

وكانت الأغنية الأولى التي يؤديها الفنان بالحفل ”أراضي خدودها“، ثم ”كلك على بعضك حلو“، ”عيد العشاق“، ”عبرت الشط“، و“فرشة رمل البحر“، في حفل كان كامل العدد.