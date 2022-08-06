أول تعليق من آيتن عامر على طلاقها من عز العرب.. نشرت صورة مفاجئة: كان قرار غلط! – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - وقــع الطـــلاق رسميًا بين الفنانة المصرية آيتن عامر، وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، على يد محام شهير في منطقة المنيل بمحافظة القاهرة، وذلك بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات، أثمر عن إنجاب طفلين.

وأثارت أيتن عامر الجدل بأول تعليق بعد طــلاقها، حيث ألــمحت إلى أنه قرار خــاطئ، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “- أنا متأكد ان ده القرار الغــلط.. = عرفت ازاي؟ – منجذب ليه جداً و عايز اختاره”

وفي الوقت الذي انشغل جمهور الفنانة بتفاصيل ما حدث، تجاهلت أيتن ذلك تمامًا ونشرت على الاستوري الخاص بحسابها على «إنستجرام» صورة لطلاق دان بليزريان وهو الشهير بعلاقاته النسائية المتعددة، وهو ما اعتبره جمهور أيتن أنه تأكيد لخبر انفصالها عن مدير التصوير.

آيتن عامر عبر ستوري إنستجرام

ويبدو أن القرار نتيجة لمشكلة حدثت بشكل مفاجـئ بين أيتن عامر وزوجها، حيث كانت الفنانة دائما ما تؤكد أن زوجها يحاول بكل الطرق عمل الأشياء التى تسعدها، وأنها قبل أن تتحدث عن الأشياء التى ترفــضها يفهما من نظرات العين.

وأضافت، في حوار سابق ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، أن زوجها يحاول بكل الطرق الإقـــلاع عن التدخـــين لآنها لا تحب التدخـــين، ولفتت إلى أنها تحب زوجها، وهو الآخر يحبها.

وكشفت أن زوجها طلب منها أن تطبخ له الأكل الصعيدي؛ موضحة أن بعض الاكلات كانت لا تعرفها وكانت تتصل بزوجة صديقه لتشرح لها، لافتة إلى أنها وهي صغيرة كانت تقوم بإعداد الحلويات أو أكلات بسيطة منوهة أنها عندما تزوجت وجدت محمد عز العرب يقدم لها «منيوهات لأكلات صعيدية غريبة”.

تفاصيل ارتباط أيتن عامر ومحمد عز العرب:

وكانت قد تمت خطوبة أيتن عامر ومحمد عز العرب عام 2015، واقتصر الحفل على حضور وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى بمنزلها، وسط حضور لعدد من أصدقاء أيتن المقربين لها بشكل شخصى. احتفل الثنائي بزفافهما يوم 23 يوليو 2015، بعد وقت قصير من خطبتهما.

وكان اللقاء الأول بينهما أثناء تصوير مسلسل السبع وصايا، ووصفته بالســخيف ثقـــيل الدم، ولكنها أحبته في لقائهما الثاني أثناء تصوير فيلم “زنقة ستات”.

يُذكر ان محمد عز العرب من مواليد محافظة القاهرة، ولد في 1 يناير 1981، ويعمل مدير تصوير، “بدأ حياته المهنية مصور مساعد في فيلم لعبة الحب ثم الرهينة عام 2006، عمل “عز العرب” مدير تصوير في فيلمي زنقة الستات وعنتير وبيسة.

ورزقت أيتن عامر بطفلين من زوجها محمد عز العرب، وهم”أيتن ويوسف”، وحرصت الفنانة على إخــفاء صورهما عن الإعلام.

أيتن عامر تكشف كواليس حفل زفافها:

حكت الفنانة آيتن عامر عن كواليس حفل زفافها، لافتة أنها كانت تنوي عمل حفل لعقد القرآن فقط، ولكن هاجمتها شقيقتها الكبرى الفنانة وفاء عامر، وطلبت منها عمل حفل زفاف كبير ليفرحوا بها -على حد تعبيرها-.

وقالت آيتن عامر خلال لقائها هي وشقيقتها وفاء عامر مع الإعلامية منى الشاذلي في «برنامج معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الخطوبة كانت عائلية وأنها كانت تنوى عمل شهر عسل.

موضحة: «إحنا (أنا وزوجي) دماغنا كانت مختلفة شوية ويمكن لما جينا اتخطبنا، قولنا مش هنعمل خطوبة كبيرة، أهلنا هيجوا البيت، وبعدين هنروح مكان مقفول علينا إحنا بس.

ولما قولنا نعمل فرح، قولنا هنعمل كتب كتاب كبير، ومش لازم نعمل فرح، ونشيل الفلوس أحسن نطلع بيها شهر عسل حلو».

وأشارت آيتن عامر إلى أنها تفــ اجئت بحجز مطعم يوم كتب الكتاب أمام المسجد الذي عقدوا فيه القرآن وتناولوا فيه طعام الغداء لافتة أنها أخبرت شقيقتها أنها لن تقيم حفل زفاف لأنها تنوي السفر لفرنسا.

مؤكدة أن شقيقتها هاجمتها بشدة، معقبة: «قامت الدنيا مقعدتش وإحنا عاوزين نفرح وحرام عليكي وأنتي آخر العنقود يعني متعمليش فرح، وإحنا عاوزين فرح وعاوزين نفرح، وفي الآخر قولنا إننا هنعمل فرح».

وتابعت: عز زوجي أطول مني لذا اشتريت الحذاء المناسب وقمت بتطريزه من نفس خامة الفستان، وبعد نصف ساعة من حفل الزفاف خلــ عت الحذاء وذيل الفستان حتى استطيع التحرك.

وبعد الحفل بحثت عن الحذاء وذيل الفستان ولم أجده، مضيفة: “واقعة الأولى من نوعها أن ديل فستان العروسة وجزمتها يتسرقوا مكنتش مصدقة، أموت وأعرف مين سـرقهم”.

أما وفاء عامر حكت عن موقف طريف حدث معها خلال حفل زفاف شقيقتها وقالت: قبل بدء الحفل ذهبت إلى القاعة حتى أطمئن على كل شيء، كنت ارتدي الفستان على “شبشب” الفندق، وفجــ أة دخل الضيوف وانشغلت معهم ونسيت ولم أصعد لارتدي الحذاء وبعد فترة اكتشفت الأمر.

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