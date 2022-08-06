شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب بعد مشاهدته جمهور حفله بالعلمين: ما شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو دياب، بمجرد رؤيته لجمهوره بحفل العلمين الجديدة اليوم الجمعة: "ما شاء الله ما شاء الله"، كما عبر عن سعادته لوجودهم، وشكر كل الذين ساهموا في وجوده وسط هذا الجمهور بمدينة العلمين الجديدة، كما تمنى وجوده في مدينة العلمين كل عام.



جمهور عمرو دياب

عمرو دياب

وبدأ النجم عمرو دياب حفله بمدينة العلمين الجديدة اليوم الجمعة، بأغنية "أنا مهما كبرت صغير" مع فيلم تسجيلى صغير يعرض مشواره الفنى والجوائز التى حصل عليها خلال مشواره، وذلك وسط جمهور كبير استقبله بحفاوة.