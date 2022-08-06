عمرو دياب يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بأغنية "أنا مهما كبرت صغير".. صور

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم عمرو دياب حفله بمدينة العلمين الجديدة اليوم الجمعة، بأغنية "أنا مهما كبرت صغير" مع فيلم تسجيلى صغير يعرض مشواره الفنى والجوائز التى حصل عليها خلال مشواره، وذلك وسط جمهور كبير استقبله بحفاوة.

وكان النجم عمرو دياب أحيا حفلاً ضخماً فى الساحل الشمالى مؤخراً وسط حضور جماهيرى كبير من جانب محبيه، وظهر الهضبة بإطلالة بيضاء وغنى باقة من أشهر أغنياته مثل "يا أنا يا لأ" التى اعتاد بدء حفلاته بها، و"انت الحظ" و"لو اتساب" و"ب وح وب وك" و"هتدلع" و"اللى يمشى يمشي" وباقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن عمرو دياب قد طرح أحدث أغنياته "باريس" مؤخراً وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم ، كما طرح عمرو دياب منتصف شهر يوليو اغنية "زمن المجاملة"، وذلك عبر تطبيق أنغامي، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامى سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيرى شكري، وتصوير فوتوغرافى كريم نور.