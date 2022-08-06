شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نفادى ومربوحة عن أحمد مكى؟.. "كاريزما محصلتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد كل من الفنانة رحمة أحمد، التى قدمت دور مربوحة زوجة الكبير فى مسلسل الكبير أوى الجزء السادس، والفنان حاتم صلاح الذى قدم شخصية "نفادي"، بالفنان أحمد مكي.

وقالت رحمة أحمد، خلال لقائها ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية "منى الشاذلي"، عبر قناة "سي بي سي": "الفنان أحمد مكي بيشوف الحاجة من وجهة نظر ممثل ومخرج"، مردفة: "هو دايما عنده المستوى الأعلى، وفي مرة قلت له مش عارفة أواكب الصراصير اللي في دماغك، هو معندهوش مشكلة إنه يدى مساحة لحد". وأشارت الفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ"مربوحة" إلى أن مسلسل الكبير أوي قائم على الارتجال.

من جانبه قال الفنان حاتم صلاح: "الفنان أحمد مكي كاريزما محصلتش، وبحس إن ربنا بيحبه لأننا كلنا بنحبه".