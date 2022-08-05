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حاتم صلاح عن شخصية "نفادي" فى الكبير: "والله بيضحك رغم إنه رخم"

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القاهرة - سامية سيد - علق الفنان حاتم صلاح، على دوره في شخصية "نفادي" في مسلسل الكبير أوي، الذي تم عرضه في رمضان الماضي: "في الأول اتشتمت شتيمة جامدة جدا، رغم إني حاسس الحلقة حلوة"، مردفا: "أشوف بوست ألفين كومنت كلهم بيشتموا".

 

وتابع خلال لقائه ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة "سي بي سي": أن بعض ردود الفعل كانت تقول: "هوا احنا هنقعد 30 حلقة نشوف الأشكال دي". 

 

وأوضح الفنان حاتم صلاح، في اليوم التالي كانت ردود الفعل: "والله بيضحك رغم إنه رخم".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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