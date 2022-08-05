شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح عن شخصية "نفادي" فى الكبير: "والله بيضحك رغم إنه رخم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان حاتم صلاح، على دوره في شخصية "نفادي" في مسلسل الكبير أوي، الذي تم عرضه في رمضان الماضي: "في الأول اتشتمت شتيمة جامدة جدا، رغم إني حاسس الحلقة حلوة"، مردفا: "أشوف بوست ألفين كومنت كلهم بيشتموا".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة "سي بي سي": أن بعض ردود الفعل كانت تقول: "هوا احنا هنقعد 30 حلقة نشوف الأشكال دي".

وأوضح الفنان حاتم صلاح، في اليوم التالي كانت ردود الفعل: "والله بيضحك رغم إنه رخم".