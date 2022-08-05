شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتألق فى أولى حفلات المهرجان الصيفى على المسرح الرومانى بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم مدحت صالح حفلا غنائيا ضمن أولى أيام المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح الرومانى بكوم الدكة بمدينة الإسكندرية، والذى يقام فى الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجارى، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها النور مكانه فى القلوب"، "بحلم على قدى"، "اشتقنا لزمان"، "يتقال"، "زى المليونيرات"، "ماشى"، "في ضلها" وحرص على حضور الحفل الذى رفع شعار كامل العدد كال من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا مجدى صابر.



وزيرة الثقافة فى المهرجان الصيفى بالاسكندرية



المطرب مدحت صالح



النجم مدحت صالح



حفل الفنان مدحت صالح



حفل المهرجان الصيفى بالاسكندرية



حفل مدحت صالح فى الاسكندرية



مدحت صالح على المسرح الرومانى



مدحت صالح يتالق فى حفل المسرح الرومانى



مدحت صالح



وزيرة الثقافة فى المهرجان الصيفى





وقال رئيس الأوبرا إن مهرجان المسرح الرومانى يشمل عروضا تضم أشكالا إبداعية متعددة تقام على مدار 6 أيام متصلة ويحييها على التوالى الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، المطربة وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي برغوثي وفرقتها، ومحمد محسن وفرقته، ودينا الوديدي وفرقتها، وطارق العربي طرقان وأبناؤه وفريق مسار إجباري.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اعتمدت برنامج فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندية والذى يعود ليضئ الساحة الفنية بعد توقف استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وبإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه فى الفترة من 5 حتى 10 أغسطس.