شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تبتعد عن النكد وتقدم شخصية صعيدية لأول مرة فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة نيللي كريم عن بدء تحضيرات لموسم رمضان المقبل 2023، بعمل صعيدى لأول مرة، بالتعاون مع الكاتب والسيناريست مدحت العدل.

وكتبت نيللى، في منشورٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مش هقدم نكد في رمضان الجاي!.. أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما مش نكد".

وأضافت: "ما زال أستاذ مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليًا مشاهدي من مسلسل (روز وليلي) مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا، الذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل".