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شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تبتعد عن النكد وتقدم شخصية صعيدية لأول مرة فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة نيللي كريم عن بدء تحضيرات لموسم رمضان المقبل 2023، بعمل صعيدى لأول مرة، بالتعاون مع الكاتب والسيناريست مدحت العدل.
وكتبت نيللى، في منشورٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مش هقدم نكد في رمضان الجاي!.. أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما مش نكد".
وأضافت: "ما زال أستاذ مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليًا مشاهدي من مسلسل (روز وليلي) مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا، الذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل".
وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.
كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.
يشار إلى أن نيللى كريم قدمت آخر أعمالها مسلسل "فاتن أمل حربى" من بطولة شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.