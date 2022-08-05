شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Joker 2 فى صيف 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن بعض التفاصيل الجديدة التى أزيل عنها الستار والخاصة بالجزء الجديد من الفيلم الشهير Joker للنجم العالمي خواكين فينيكس، الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي عن دوره فى الفيلم الذى اكتسح شباك التذاكر.

ووفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة فاريتي، فإن فينيكس الذى حصل على مكافأة وصلت لـ20 مليون دولار بعد نجاح الفيلم الشهير في 2019، سيعود لتجسيد شخصية الجوكر من جديد في الجزء الثاني المقرر طرحه في 4 أكتوبر 2024 أي بعد خمس سنوات بالتحديد من عرض الجزء الأول، ومن المقرر أيضا ان يقوم بإخراج الفيلم تود فيليبس، الذي أخرج الجزء الأول من الفيلم.

كما سيشارك في كتابة السيناريو مرة أخرى مع سكوت سيلفر، بالإضافة إلى الملحن Hildur Guðnadóttir أو Zazie Beets ، الذي لعب دور Sophie جار Arthur.

فيلم "Joker" حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث حقق أكثر من مليار دولار مقابل ميزانية قدرها 62.5 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك حصل الفيلم على 11 ترشيحًا لجائزة الأوسكار وفازت مرتين، حصدها فينيكس بعد الراحل هيث ليدجر في الفوز بجائزة الأوسكار عن أدائه بصفته عدو باتمان.