شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى كبير على حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد عدد كبير من جمهور النجم عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة، وذلك قبل ساعات من بداية حفله الذى يقام اليوم الجمعة بالعلمين الجديدة، منتظرين بداية الحفل.



جمهور الهضبة

جمهور ينتظر عمرو دياب

جماهير الحفل

وكان النجم عمرو دياب أحيا حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي مؤخراً وسط حضور جماهيري كبير من جانب محبيه، وظهر الهضبة بإطلالة بيضاء، وغنى باقة من أشهر أغنياته مثل "يا أنا يا لأ" التي اعتاد بدء حفلاته بها، و"انت الحظ" و"لو اتساب" و"ب وح وب وك" و"هتدلع" و"اللي يمشي يمشي"، وباقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن عمرو دياب طرح أحدث أغنياته "باريس" مؤخراً وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، كما طرح عمرو دياب منتصف شهر يوليو الماضى أغنية "زمن المجاملة"، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيرى شكرى، وتصوير فوتوغرافى كريم نور.