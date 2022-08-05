بعد 19 عاما| سبب اعتزال إيمان الطوخي.. هل تزوجت شخصية سياسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الشاعر عماد حسن، سبب اعتزال الفنانة إيمان الطوخي، لافتا إلى أنها تعرضت إلى مضايقات كثيرة وتم التضييق عليها بشكل كبير، الأمر الذي دفعها إلى الهرب، حسب روايته.

أضاف حسن، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض" عبر قناة "الحياة": "عاصرت قصة حب ملتهبة بين المطربة إيمان الطوخي والملحن محمد ضياء الدين، وفي هذه المرحلة كانت إيمان تمثل (إستر بولونسكي) مصر، ومتألقة في مسلسل (رأفت الهجان)، وقدمنا لها أغنية (النظرة الأولى)، تعبيرا عن حالتهما، وتم خطبتهما بعد ذلك".

تابع: "كانت شديدة الحساسية ونفسيتها زجاجية إذا لمستها تنجرح مع رقي شديد، ولم يخطر في بالنا أن تعتزل يوما لأنها كانت منورة جدا، ولم ترتبط أو تتزوج من أي شخصية سياسية كما تردد، ولكنها آثرت السلامة عندمت أحست بضغوط شديدة، وفهمت ذلك لأن بعذ الأشخاص لا تتحمل الضغوط".

إيمان الطوخي ابنة الفنان محمد الطوخي، وهي مطربة وممثلة مصرية، من مواليد 24 سبتمبر 1958، تخرجت من قسم اﻹذاعة والتليفزيون بكلية اﻹعلام في عام 1980، شاركت كممثلة في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، فقدمت للسينما: "بيت الكوامل، الحكم آخر الجلسة، دماء على الأسفلت"، وشاركت في مسلسلات: "رأفت الهجان، بوابة الحلواني، تحت ظلال السيوف"، وفي مجال الموسيقى أصدرت عدة ألبومات غنائية، هي "يا قمر يا منور، ابتسم لي، النظرة الأولى"، واعتزلت الفن في عام 2002، ثم عادت مرة أخرى لفترة وجيزة ثم اعتزلت نهائيًا في عام 2003.

يذكر أن برنامج "بالخط العريض" يعرض على قناة "الحياة" في الجمعة من كل أسبوع، الساعة ٨ مساء، من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.