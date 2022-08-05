"طلاقها بعد ابنها الأول".. كيف ردت آيتن عامر على الشائعات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تعرضت الفنانة آيتن عامر لعدد من الشائعات في مسيرتها الفنية، منها شائعة طلاقها من زوجها مدير التصوير محمد عز العرب بعد حملها في ابنها الأول، بالإضافة لشائعة إثارتها الخلافات في مواقع تصوير أعمالها الفنية.

نستعرض هنا أبرز الشائعات وردود آيتن عامر عليها:

الطلاق

ترددت شائعة طلاق الفنانة آيتن عامر بعد حملها في طفلها الأول، لكنها قالت أثناء استضافتها في برنامج "حبر سري" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" فبراير 2022: "الناس بقت فاهمة إن بعض المواقع تختلق الإشاعات علشان تعلي الترافيك، لكن الناس بقت فاهمة، لكن أنا مش عارفة الرقابة فين من كل الكلام ده؟ يعني فين الرقابة على المواقع وعلى قنوات اليوتيوب اللي بتعلق على حاجات مش حاصلة لمجرد إنهم يعملوا مشاهدات يجمعوا من وراها فلوس".

وأضافت: "أنا شايفة إن مفيش حد مركز معايا لإن أنا شخصيا مش مركزة مع حد، يعني هم مركزين مش عشان عندي حاجة يركزوا معاها، هم عارفين يمكن أنا الناس بتحبني شوية زيادة، فأي خبر وحش عليا، هتلاقي الناس بتجري عايزة تعرف الحقيقة فين؟، يعني هو ده يمكن اللي مخليهم ديما مركزين معايا ويكتبوا أخبار عليا حتى لو مش صحيحة".

خلافات أثناء التصوير

وردت آيتن عامر أثناء ظهورها في برنامج "حبر سري"، على شائعة تعمدها الدخول في خلافات أثناء تصوير أعمالها الفنية للحصول على مشاهد إضافية في العمل، قالت: "لا والله خالص بالعكس، محصلش، أنا عمري ما طلبت زيادة مشاهد في العمل، كل اللي بتمناه مؤخرًا إن بس المكتوب يتنفذ".

وترددت هذه الشائعة تحديدًا أثناء مشاركتها في مسلسل "أيوب"، وعن ذلك قالت: "لأ خالص، على فكرة محمد سيد بشير أنا بعتله الخبر ده لما شفته وقولته بشير لو سمحت أنا محتجاك ترد، وده مؤلف العمل، وبشير بصراحة رد رد مفصل جدا في مسلسل أيوب، ومرقص عادل رد كمان عن اللي تقال في فرصة تانية، ومعقتدش أصلا أني أنا محتاجة أصلا أدافع عن نفسي، أنا كنت غبية يوم ما كنت فاكرة إني لازم أرد على شوية شائعات كانت أتفه من إني أرد عليها".

عمليات تجميل

وردت آيتن عامر على شائعة إجرائها عمليات تجميل بعد زيادة وزنها، وقالت: "والله العظيم دي من أكتر الحاجات اللي بتضايقني، ليه؟ لإن البنت اللي بتكتب كده بتصعب عليا، لإني بحس إن معندهاش الإرادة أو العزيمة اللي توصلها للنتيجة اللي أنا وصلتها في فقدان الوزن، فبترمي أي مجهود أنا عملته على أي شماعة، منها شماعة عملية تكميم، منها عملية شفط، أنا من الناس اللي بجد صريحة، لما بتسأل أنت جايبة ده منين؟ هجبلك زيه من الحتة الفلانية، أنا شخص صريح، بالعكس لو عملت عملية تجميلية هروح أقول، بس دي حرية شخصية، كل واحد يعجب بالشكل اللي هو عاوزة".

آخر أعمال آيتن عامر

وطرحت الفنانة آيتن عامر، مؤخرا، أغنيتها الجديدة "توتا فروتا" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وشاركت الفنانة أيتن عامر، خلال سباق مسلسلات رمضان 2022 في مسلسل "مكتوب عليا"، الذي جمعها بالفنان أكرم حسني، والنجوم هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي وغيرهم.