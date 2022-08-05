عبير الشرقاوي: "مفيش حديث بيقول إن الدعوة تستجاب لو 40 غريب دعا.. مين بيألف الكلام ده؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وصفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي من يقول إن الدعوة تستجاب إذا دعا 40 شخصا غريبا بـ"الجبار الذي يؤلف".

وكتبت الشرقاوي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يا جماعة مفيش حديث بيقول إن الدعوة تستجاب لو في أربعين غريب دعا، الكلام ده لا أساس له من الصحة ولا هو حديث ولا غيره، مش عارفة مين جبار بيألف الكلام ده وينشره".

عبير الشرقاوي هي ابنة الفنان والمخرج المسرحي الراحل جلال الشرقاوي، ولدت في عام 1970، درست في قسم المسرح بالجامعة الأمريكية، وبدأت التمثيل خلال فترة دراستها، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها مسلسلات "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد" وفيلم "حلق حوش"، وقدمت البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية" بعد اعتزال الفنانة سهير البابلي، واعتزلت وارتدت الحجاب، وآخر أعمالها كان مسلسل "مش ألف ليلة وليلة" عام 2010.