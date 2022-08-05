"بنته كانت في السالحل" زين العابدين فؤاد يكشف كواليس وفاة جهاد عودة وحيدًا (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الشاعر الغنائي زين العابدين فؤاد كواليس الأيام الأخيرة في حياة الدكتور جهاد عودة الذي توفى وحيدًا في شقته، اليوم.

وقال زين العابدين فؤاد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": " قدرنا نوصل لأ فراد من العائلة لكن مفيش ولا حد وصل إلى البيت حتى الآن، أكيد في الطريق، يعني بنته وصلت إليها هي في الساحل الشمالي على ما توصل، فيه رائد في المنصورة في الطريق، فيه شقيقه الدكتور هشام موجود في مصر من يومين في أجازة من أمريكا، بس برضه لسه موصلش".

وأضاف: "هو ساكن في المقطم معانا بقاله فترة في الشقة لوحده، أنا ساكن في نفس البيت، وانهارده أحد تلامذته بيتصل بيه، مردش عليه امبارح وإنهارده طول النهار، فقلق وجه البيت، حاول على الإنتركوم عشان يطلع مفيش حد فتحله من فوق، فأنا طلعت أشوف في حد بيحاول يدخل البيت، فقالي أنا تلميذ الدكتور جهاد ومعايا المفتاح، فطلع هو والباب فتحوا الباب فاكتشفوا الوفاة".

واستكمل: "بالمناسبة فيه رائحة نتيجة الصيف وصلت من الدور التالت للدور الأرضي، أنا كتبت على صفحتي وناس كتير عملوا شير واتصلت بعدد من أسرته أنا أعرفهم، لكن في المنصورة وبلغت وفيه تواصل شديد على صفحتي، وتجمعني به علاقة من سنين طويلة جدًا، لكن في الآخر مكناش أصدقاء، يعني بينما كنا نبتقابل وهو طالع وهو داخل، وفي علاقة ودية".

واختتم: "جهاد عودة كان بمفرده تماما، البواب كان يقضي له حاجاته، وده كان أحد الأسباب إن البواب شك في الأمر، لإن يوم الأربعاء الصبح هو سلم البواب الهدوم للكوي، الهدوم رجعت يوم الأربعاء جاهزة لكن هو مفتحش للمكوجي، الخميس مفتحش برضه، فتصور إنه مش في البيت، إنما هو كان لوحده تماما لأكثر من عام تقريبًا".

يذكر أن الدكتور جهاد عودة هو أحد الخبراء السياسيين الذين تعمقوا في دراسات الجيوبوليتيك وأسس لها في دراسات العلوم السياسية فهو يشغل منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، وحاصل علي الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1984، وعمل سابقا رئيسا لبرنامج الدراسات الاستراتيجية بمركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، ورئيسا لبرنامج الدراسات الاسرائيلية ومسئول العلاقات الخارجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبيرا لدراسات الشرق الأوسط بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.

ومن ضمن مؤلفاته الكثيرة: "نظام السياسة الخارجية المصرية (الهياكل والعمليات والنماذج) صادر عن دار ميريت، قواعد إدارة الصراعات الدولية صادر عن دار مصر المحروسة، اسرائيل والعلاقات مع العالم الاسلامي صادر عن دار مصر المحروسة، سقوط دولة الإخوان صادر عن دار كنوز، والحركات الجهادية وبناء الشرق الأوسط الجديد صادر عن المكتب العربي للمعارف".