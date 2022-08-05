شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يعتذر لزوجين عن مقاطعة جلسة تصوير لهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الممثل العالمى توم كروز، البالغ من العمر 60 عاما، لزوجين بعد أن أفسد جلسة تصوير للزوجين أثناء تصوير سلسله أفلام "المهمة المستحيلة"، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأخبر الزوجان، جيسون وسارة هايغارث، أنهما التقيا فريق إنتاج للفيلم والممثل أثناء نزهة فى حديقة وطنية في المملكة المتحدة تسمى ليك ديستريكت.



تقرير ديلى ميل

وأدرك الزوجان في البداية أن شيئًا ما قد حدث عندما رأيا طائرة هليكوبتر تحلق فوق منطقة واحدة في الجبال، وقال جيسون للصحيفة: "قرب نهاية المسيرة بدأنا في رؤية طائرات الهليكوبتر تقترب من واد وينزل الناس من منها، اكتشفنا انها لفريق العمل الفنى".

وتابع الزوج: "قال لنا فريق الإنتاج لا يمكنكم الذهاب، سنهبط بالطائرة الهليكوبتر من الأعلى، لذلك التقطنا صورة سيلفي، وبعده التقينا بكروز الى اعتذر لنا عن الضوضاء".



توم كروز

وفى سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

فيلم المهمة المستحيلة فى جزئه السابع عانى كثيرا بسبب فيروس كورونا وتوقف أكثر من مرة، لكن استأنف كروز تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن مايو الماضي 2021.