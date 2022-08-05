شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح هشام نزيه لجائزة الموسيقى التصويرية العالمية عن مسلسل moon Knight والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح الموسيقار المصري هشام نزيه لجائزة جديدة وهي جوائز الموسيقي التصويرية العالمية was ، حيث ينافس علي جائزةTelevision Composer of the Year وذلك عن الموسيقى التصويرية لمسلسل moon knight.

وكان سبق وأعلن المخرج محمد دياب ترشح مسلسله "Moon Knight" إلى 8 جوائز إيمى منها فى فئة التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية. معتبرا أن الترشح تكليل بالنجاح لسنتين من عمله كمخرج ومنتج منفذ.

وكتب دياب على صفحته على "فيس بوك": "‏فخور إن مون نايت ترشح لـ 8 جوائز إيمى.. عن التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه.. سنتين من حياتى كمخرج رئيسى ومنتج منفذ كللوا بالنجاح ده! الحمد لله".

كان المخرج محمد دياب، قد قال خلال ندوة الخليج 365 والتي أقيمت للاحتفاء بنجاح مسلسله Moon Knight ، "عندما قدمت المعالجة لشركة مارفل أحضرت لهم الأفلام التي ظهرت فيها مصر سواء متصورة خارج مصر أو داخل مصر ولكن لم يصور سوى الصحراء فقط، وعرضت عليهم مناظر من مصر سينمائيا عظيمة، وكان هناك تخوف من تصوير العمل في مصر واقنعتهم بالتصوير فى مصر".

وأضاف محمد دياب، " بالفعل حضرنا لمصر وعملنا معاينات منهم واحدة تكلفت 300 ألف دولار، ولكن للأسف التصاريح أخذت وقتا طويلا جدا، ولكن بعد عرض المسلسل جاءتني العديد من الاتصالات من رجال الدولة عرضوا علي المساعدة في تصوير أي عمل أجنبي آخر في مصر".

مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي.