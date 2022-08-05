شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب يكشف تفاصيل زيارة أوسكار إيزاك لمصر: شربته من النيل علشان يرجع تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج المصرى العالمى محمد دياب، عن تفاصيل جديدة من زيارة النجم العالمى أوسكار إيزاك، نجم مسلسل Moon Knight الشهير لمصر، حيث نشر تسجيلا صوتيا، منذ قليل، يستعرض من خلاله بعض كواليس زيارة النجم لمصر.

وقال دياب في التسجيل الصوتي "كلمني من أسبوعين وقال إنه ناوي ييجي مصر، ورحبت جدا بالزيارة التي لم يمكث فيها كثيراً، حيث زرنا أهرامات الجيزة في جولة لعدة ساعات خاض من خلالها تجربة مشاهدة الأهرامات من الداخل"، مضيفاً: "أبدي سعادته البالغة بزيارته لمتحفي الحضارة والكبير ومن ثم انتقل لحضور حفلة زار فلكلوري، التي تعد من أكثر الأشياء التي جذبت انتباه في الزيارة".



أوسكار فى حفل الزار

وتابع دياب قائلاً "دايما بحكى له عن مصر، لأننا عشنا فى مصر من غير ما نروح مصر، داخل المسلسل الذى سرد الحضارة الفرعونية، دائماً كان عنده فضول إنه يزور الأماكن الحقيقية دى كلها اللى صورنا فيها داخل المسلسل، كنت على طول بقول له إن مصر أحلى مليون مرة من اللى ظهرت في المسلسل".

واختتم دياب حديثة قائلاً "ركبنا فلوكة، ودي كانت مشهد في المسلسل، وكان مبسوط جدا، الرحلة كانت قصيرة وهو غادر مصر خلاص، أعتقد إنه هيجي تاني، لإن في حاجات لازم في الشتاء، زي زيارة الأقصر وركوب مركب في النيل، مصر كبيرة وفيها مليون حاجة حلوة، ومصر ابهرته زي ما انا متخيل، وشربته من النيل علشان يجي تاني".



أوسكار فى الفلوكة