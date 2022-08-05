شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس فرانكو يلعب شخصية فيدل كاسترو فى فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير الممثل جيمس فرانكو من أجل لعب دور الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في الفيلم القادم الذى يحمل اسم "ألين كوبا"، والذى يقوم بإخراجه المخرج ميغيل بارديم، على أن تنضم الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار ميا مايسترو من أجل لعب دور الشخصية الاجتماعية ناتاليا التي كانت عشيقة كاسترو.

وأكد تقرير ديلي ميل أن فرانكو سيكون هو الأمثل من أجل لعب شخصية كاسترو الذى طالما كان من أكثر الشخصيات كاريزما على مستوي العالم، منذ ظهوره على الساحة السياسية رفقة جيفارا، وحتى صار زعيم كوبا.



جيمس فرانكو فى دور فيدل كاسترو

وبذلك سيكون هذا هو العمل الثانى لـ جيمس فرانكو خلال الآونة المقبلة، بعدما كشف موقع فارايتي عن قيامه بدور البطولة في مسلسل Me, You للمخرج بيل أوجست والذي تدور أحداثه بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يلعب فرانكو أحد الأدوار الرئيسية" في الفيلم ، أمام توم هولاندر وديزي جاكوب.

العمل مأخوذ عن رواية me ,you و تدور أحداث العمل الدرامي الجديد في جزيرة إيشيا الإيطالية في الخمسينيات من القرن الماضي و هذا هو المكان الذي يصادق فيه ماركو ، البالغ من العمر 16 عامًا في استراحة من مدرسته الداخلية الاسكتلندية الكئيبة ، جندي أمريكي تحول إلى صياد سمك يدعى نيكولا ويلعب دوره جيمس فرانكو.

يبحرا الثنائي لساعات في خليج نابولي بينما كان نيكولا يحكي لصديقه الصغير حكايات الحرب ويلتقي ماركو بكيا البالغة من العمر 20 عامًا الناجية من معسكر اعتقال، وسرعان ما يخطط لإشعال النار في فيلا تشغلها مجموعة من السياح الألمان البائسين على أمل الفوز بمشاعر كايا.