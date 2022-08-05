شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى: المسرح المدرسى ربانى وأرجو الاهتمام به وأنا على استعداد لأى مساهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة عايدة فهمي عن دور المسرح المدرسي، خلال ندوة حفل توقيع كتابها علي هامش تكريمها، ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى في دورته الـ15 دورة المخرج المسرحى المصرى، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، قائلة: "وأنا بدور على صوري القديمة في الكتاب شوفت وقت المسرح المدرسي كنت بعمل كل الأدوار الام والولد، والمسرح المدرسي علمني ورباني، واتمني من كل المسرحيين يهتموا بالمسرح المدرسي لانه اساس وهايطلع أجيال جديدة واعية".

وتابعت عايدة فهمي: "أنا اتعملي عقود وأنا في إعدادي، لما قدمت أعمال في مسرح الشركات كانوا بيجيبوني في إعدادي وثانوي ويدوني فلوس وكان العقد بـ5 جنيهات، وأنا أسرتي كانت مرتاحة ماديا لكن أنا كنت عاشقة للمسرح، فأرجوكم نرجع المسرح المدرسي وأنا على استعداد لأى مساهمة".

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.



ندوة الفنانة عايدة فهمى



ندوة-الفنانة عايدة فهمى فى المهرجان القومى للمسرح



مؤتمر الفنانة عايدة فهمى



ندوة عايدة فهمى



عايدة فهمى



كتاب الفنانة عايدة فهمى