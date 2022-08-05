بالصور.. تعرف على مشجعي نادي الزمالك من نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل فريق نادي الزمالك، ضيفًا على الجونة، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة التقدم نحو هدفه بحصد لقب بطولة الدوري العام للسنة الثانية على التوالي، بينما يبحث الجونة عن تحقيق الفوز محاولا الهروب من شبح الهبوط.

وهناك الكثير من نجوم الفن الذين يشجعون وينتمون إلى القلعة البيضاء نادي الزمالك، ونستعرض بعضهم في السطور التالية:

ويُعد من أبرز مشجعي نادي الزمالك من نجوم الفن، الهضبة عمرو دياب، والنجم الكبير صلاح ذوالفقار، الفنان صلاح عبدالله، الفنان محمد رمضان، الفنان محمد هنيدي، الفنان الراحل عامر منيب، والفنان سيد رجب، وأيضا الفنان عبدالمنعم إبراهيم، النجم عزت أبو عوف الذي أكد أنه زملكاوي أبا عن جد، والملحن عزيز الشافعي.

وينضم الكينج محمد منير لقائمة مشجعي الزمالك، بالإضافة للفنان أحمد عز، والفنان أحمد السقا، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والفنان الشاب أحمد حاتم، والنجم الراحل نور الشريف، والفنان محمد رضا، الفنان محمود المليجي، والمطرب رامي صبري، والملحن عصام كاريكا، الفنان أحمد فتحي، النجم الراحل سامي العدل، والمنتج جمال العدل، والكاتب مدحت العدل.

وينتمي النجم الراحل إسماعيل ياسين لمشجعي النادي الأبيض، كذلك الفنان الكبير حسن يوسف، الفنان هاني شاكر، والفنان ماجد المصري، والنجم حسن حسني، النجم الراحل فؤاد المهندس، والنجم الراحل أحمد مظهر، والفنانة شيرين رضا، والفنان شيكو، والفنان هشام ماجد، والفنانة سارة سلامة.

وأيضا النجمة ميرفت أمين، والفنان مدحت صالح، والفنان محمود العسيلي، والمطرب الكبير أحمد عدوية، والفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة لقاء الخميسي زوجة محمد عبدالمنصف حارس مرمى الزمالك السابق، وغيرهم.